Финляндию уличили в отсутствии возможности отказа от покупки газа у России

Финляндия продолжает импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя торгового представительства России в этой стране Антона Логинова.
По его словам, у Хельсинки отсутствует возможность полностью отказаться от закупок энергоресурса у Москвы. Закупка ведется напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро. При этом изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было.
Как отметил собеседник агентства, в период с января по сентябрь текущего года Финляндия закупила у РФ СПГ на 75 миллионов евро. Доля российского энергоносителя в закупках Финляндии составляет 88 процентов.
По словам Логинова, страна хочет отказаться от импорта российского газа, однако пока не может позволить себе это сделать по ряду причин. Среди них руководитель торгового представительства назвал техническое ограничение пропускной способности финских терминалов, высокий спрос и, как следствие, высокие цены на СПГ в Европе, а также низкая рентабельность транспортировки небольших объемов СПГ для мировых поставщиков (Катар, Австралия).