Финляндию уличили в отсутствии возможности отказа от покупки газа у России

Финляндия продолжает импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя торгового представительства России в этой стране Антона Логинова.

По его словам, у Хельсинки отсутствует возможность полностью отказаться от закупок энергоресурса у Москвы. Закупка ведется напрямую у ПАО «Новатэк» по долгосрочному контракту в евро. При этом изменений по валюте оплаты с момента заключения соглашения не было.

Как отметил собеседник агентства, в период с января по сентябрь текущего года Финляндия закупила у РФ СПГ на 75 миллионов евро. Доля российского энергоносителя в закупках Финляндии составляет 88 процентов.