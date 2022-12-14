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49 минут назад

Торгпред Логинов: туристический сектор Финляндии без россиян теряет свыше 2 млрд евро

Газета.Ruиещё 2

Торгпред России в Финляндии Антон Логинов рассказал, что потери туристического сектора страны, на фоне закрытия границы с РФ, могут достичь свыше 2 млрд евро в год. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыты потери туристического сектора Финляндии без россиян
Фото: Victor LisitsynVictor Lisitsyn

Он подчеркивал, что жесткая линия Финляндии в отношении туристов из России пагубно влияет на приграничные регионы страны.

"По разным оценкам, потери доходов туристического сектора Финляндии могут составить более 2 миллиардов евро в год. Одновременно закрытие российского воздушного пространства и местные противоэпидемические ограничения сократили туристический поток из Азии", - отметил Логинов.

При этом торгпред РФ добавил, что до пандемии российские граждане были крупной группой туристов, ездивших в Финляндию. Тогда расходы россиян составляли порядка 19% от всех доходов от международного туризма Финляндии, обратил внимание Логинов. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Экономика,Антон Логинов,Владимир Путин,
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