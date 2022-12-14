Раскрыты потери туристического сектора Финляндии без россиян

Торгпред России в Финляндии Антон Логинов рассказал, что потери туристического сектора страны, на фоне закрытия границы с РФ, могут достичь свыше 2 млрд евро в год. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом торгпред РФ добавил, что до пандемии российские граждане были крупной группой туристов, ездивших в Финляндию. Тогда расходы россиян составляли порядка 19% от всех доходов от международного туризма Финляндии, обратил внимание Логинов. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.