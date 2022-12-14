Назван крупнейший должник России

Задолженность Белоруссии перед Россией достигла 8,5 миллиарда долларов, показатель вырос на 1,9 процента за прошлый год. Долг Бангладеш взлетел почти на треть — с 3,3 до 4,4 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась Индия, задолженность которой выросла на 11,7 процента, до 3,3 миллиарда долларов. Далее идут Вьетнам и Йемен .

Больше всего выросла задолженность перед Россией у Узбекистана — его обязательства взлетели на 77 процентов, до 254,7 миллиона долларов. Долг Египта увеличился на 63,7 процента, а Пакистана — на 20,8 процента. Всего по итогам прошлого года задолженность перед Россией была у 38 стран на общую сумму в 26,54 миллиарда долларов — за год долг вырос на 7,4 процента. Также Россия выдала кредит Ирану впервые за 30 лет.