Фон дер Ляйен предложила ЕС согласовать меры по дискриминирующему акту США

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам 27 стран — членов ЕС на саммите, который состоится 15 декабря, согласовать меры в ответ на дискриминирующий европейские компании акт о снижении инфляции (IRA) США.

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По ее словам, элементы IRA могут «нарушить правила игры» и подвергнуть корпорации Европы дискриминации: «например, посредством налоговых льгот и производственных субсидий». На сегодняшний день европейские власти борются «с комбинацией более высоких цен на энергоносители в Европе и влиянием IRA».

Фон дер Ляйен также предложила главам европейских государств для реализации данных мер определенный перечень действий, состоящий из четырех пунктов. Среди них — смягчение правил госпомощи в сфере возобновляемых источников энергии и «чистых технологий», передает ТАСС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о рассинхронизации между США и Европой. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, что означает это высказывание и чем опасны противоречия между США и Европой.