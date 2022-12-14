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1 час назад

ФРС США повысила базовую ставку до 4,25-4,5%

Елена Прошина

Федеральная резервная система (ФРС) США четвертый раз подряд увеличила базовую ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. Об этом говорится на сайте ФРС.

ФРС США снова повысила базовую ставку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5%», – сказано на сайте регулятора.

ФРС США выполняет функции центрального банка страны. С начала 2022 года федрезерв поднимает ставку уже седьмой раз. Комитет по операциям на открытом рынке намерен и дальше увеличивать целевой диапазон ставки ФРС, так как, по их мнению, это позволит достигнуть необходимого положения денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевым 2%.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России ускорилась до 12,7%.

Экономика,ФРС,
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