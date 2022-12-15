Россия увеличила госдолг перед одной страной

По итогам 2021 года у России увеличился госдолг только перед Индией, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка. Так, за год он вырос более чем в три раза, до $610 млн. При этом в первый раз Индия предоставила долг России в 2020 году, его сумма составляла $190 млн.

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Как следует из данных Всемирного банка, по состоянию на 2021 год у России оставалось три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. По итогам года, задолженность перед Сеулом уменьшилась на 20% — до $279,7 млн. Долг перед Парижем был сокращен на 34% - до $315,6 млн.

Наибольшая часть внешнего долга России приходится на крупных институциональных кредиторов — общая сумма кредита составляет $355,4 млн, что составляет 73,8% от общей суммы долга. Около 21% задолженности относится к держателям облигаций, по итогам 2021 года размер долга составляет $99,4 млрд.

Общая сумма внешнего долга по итогам 2021 года увеличилась на 4,4%, сейчас она составляет $481,4 млрд.

По итогам 2021 года крупнейшим должником России стала Белоруссия. Также в первую тройку по этому показателю попали Бангладеш и Индия. Долг Минска дошел до отметки в $8,5 млрд, увеличившись на 1,9%. Бангладеш задолжал Москве $4,4 млрд, Индия — $3,3 млрд.

Пятерку должников РФ по итогам прошлого года замыкают Вьетнам и Йемен. Эти страны должны России $1,5 млрд и $1,17 млрд соответственно. На одну позицию вниз сместился Афганистан. Долговые обязательства этого государства составили $1,16 млрд.