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32 минуты назад

GIE: отбор газа из подземных хранилищ Европы обновил рекорд

Газета.Ru

Отбор газа из подземных хранилищ стран Европы обновил рекорд для начала декабря за всю историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (последние 12 лет), передает ТАСС.

Отмечается, что в течение 13 декабря европейские запасы опустели на 0,73 процентных пункта. Это максимальный показатель

Ожидается, что до конца текущей недели в Европе установится ясная и малооблачная погода, но по ночам будут сильные морозы. Это приведет к более интенсивному сжиганию запасов газа.

Ранее стало известно, согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), что страны Европы начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ с наступлением холодов, запасы в них опустились ниже уровня 89,93% по состоянию на утро 8 декабря.

Европа заполнила свои хранилища газа практически на 100% перед наступлением холодов

Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали тратить запасы газа из подземных хранилищ в ноябре.

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