ЕС снова не смог согласовать девятый пакет санкций

Члены ЕС снова не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на переговорах, прошедших поздним вечером 14 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов.

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По их словам, страны приблизились к соглашению, но у Польши и некоторых других членов ЕС все еще есть возражения.

Новые санкции задерживаются из-за разногласий по поводу того, должен ли ЕС упростить экспорт российских удобрений через европейские порты, даже в тех случаях, когда компании по производству удобрений принадлежат миллиардерам из черного списка.

Представители некоторых стран заявили, что ограничения ЕС представляют угрозу для продовольственной безопасности развивающихся стран, но другие утверждают, что послабления позволят российским олигархам обойти санкции.

До этого новые санкции не удалось согласовать на встрече глав МИД Евросоюза 12 декабря.

Ранее СМИ писали, что в рамках девятого пакета санкций под ограничения могут попасть до 180 физических лиц и российских объектов из области технологий, финансов и СМИ. Сообщалось, что ЕС планирует ввести запрет на транзакции с еще тремя российскими банками и запретить инвестиции в российский горнодобывающий сектор.