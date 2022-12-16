В МИД России рассказали о переговорах по газовому союзу

Переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются, интерпретациям СМИ о ходе дискуссий доверять не стоит. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин в беседе с РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам дипломата, в Москве обратили внимание на то как в «медийном пространстве появляются цитаты наших партнеров по переговорам, вырванные из контекста».

«Узбекистана особенно, на этом акцент делается. И на этом основании делается вывод, что наши коллеги из Узбекистана как-то не принимают это дело. И это при том понимании, что сейчас как раз идут переговоры, они не завершены», — пояснил Сентюрин.

Он заметил, что «из-за каких-то суждений, реплик, брошеных "на ногах"» СМИ делают выводы, что «страны не принимают» проект.

«Как минимум, сейчас идет процесс изучения этого предложения, этого подхода», — заключил Сентюрин.

С заявлениям о тройственном газовом союзе ранее притом выступил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай. Он пояснял, что целью может быть координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев перед этим говорил, что речь идет об инициативе президента России Владимира Путина.