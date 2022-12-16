Предсказан рост ключевой ставки ЦБ России в 2023 году

Центробанк России на последнем в текущем году заседании 16 декабря сохранит ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5%, рассказал журналу «Компания» аналитик Андрей Опарин. При этом он отметил, что в 2023 году ЦБ не станет снижать ставку, а скорее всего повысит ее до 8-9,5%. Эксперт считает, что такое решение регулятора может быть связано с ростом дефицита бюджета РФ, который может спровоцировать разгон инфляции, а также с ограниченной девальвацией и высоким риском стагфляции — одновременного спада экономики и роста цен — во многих мировых державах.