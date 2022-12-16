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20 минут назад

Кремль прокомментировал список новых санкций ЕС

Lenta.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил сначала ознакомиться с новым пакетом санкций Евросоюза (ЕС) против России, а потом формулировать ответы. Об этом пишет ТАСС.

Кремль прокомментировал список новых санкций ЕС
Фото: ТАССТАСС

«Давайте сначала ознакомимся с вами со списком, получим официальную информацию, а потом будем уже формулировать какие-то ответы», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что в настоящее время ничего не объявлено.

15 декабря ЕС согласовал девятый пакет санкций в отношении России, сообщили агентству Reuters европейские дипломаты. Кроме того, информацию о том, что постпреды стран Евросоюза согласовали новые рестрикции, подтвердили в председательстве Чехии в объединении.

По данным СМИ, ЕС в новом пакете захотел расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли.

Экономика,Дмитрий Песков,ЕС,
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