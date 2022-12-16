Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Лера Букина

Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

«Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале—апреле 2022 года», - подчеркнул Центробанк.

Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция упадет до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году. Затем она будет находиться примерно на уровне 4%, считает ЦБ.

28 октября Банк России объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Регулятор в своем октябрьском среднесрочном прогнозе отметил, что в 2023 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 6,5–8,5% годовых.

Набиуллина отказалась «искать дно» в вопросах российской экономики

В стране перед весенним началом санкционной кампании ключевая ставка находилась уровне 9,5%. С целью борьбы с вызовами Банк России решил поднять ее до 20%, после чего он активно опускал показатель.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, ранее заявили, что регулятор 16 декабря из-за туманных инфляционных перспектив второй раз подряд сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Экономика,Банк России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители