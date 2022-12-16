Совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

ЦБ отметил, что наблюдаемые темпы повышения цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

«Годовая инфляция существенно снизилась с весенних пиков. Этот показатель преимущественно отражает последствия резкого роста цен в феврале—апреле 2022 года», - подчеркнул Центробанк.

Согласно ожиданиям регулятора, годовая инфляция упадет до 5,0–7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году. Затем она будет находиться примерно на уровне 4%, считает ЦБ.

28 октября Банк России объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,50% годовых. Регулятор в своем октябрьском среднесрочном прогнозе отметил, что в 2023 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне 6,5–8,5% годовых.

В стране перед весенним началом санкционной кампании ключевая ставка находилась уровне 9,5%. С целью борьбы с вызовами Банк России решил поднять ее до 20%, после чего он активно опускал показатель.