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1 час назад

Владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти

Lenta.ru

Некоторые владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской марки нефти ESPO из Дальневосточных портов после вступления в силу ценового потолка на нефть из России от G7 и стран ЕС, пишет Bloomberg.

Владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство увидело признаки того, что судовладельцы опасаются загружать нефть марки ESPO, поставляемую по трубопроводу «Дальний Восток — Тихий Океан», в порту Козьмино, проанализировав данные по отслеживанию танкеров. Bloomberg связывает это с тем, что стоимости нефти ESPO превышает цену в 60 долларов за баррель, установленную в рамках ценового потолка западных стран.

Ограничения вступили в силу 5 декабря и за первые 10 дней в порту Козьмино на танкеры было загружено в два раза меньше нефти, чем за аналогичный период месяцем ранее: 4,4 миллиона баррелей против 8,8 миллиона баррелей. При этом с основной экспортной маркой российской нефти Urals таких проблем не наблюдается, что может быть связано с тем, что она продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, уже как минимум два крупных судовладельца — китайская China Cosco Shipping Corp и греческая Avin International — отказались от перевозок российской нефти ESPO после 5 декабря. На их место могут прийти небольшие компании, но, если сложности со страховкой и оплатой доставки будут нарастать, велики риски дальнейшего снижения экспорта нефти с Дальнего Востока.

ЦБ рассказал о риске для российской экономики

В таком случае российским компаниям придется прибегать к услугам теневого флота, который перевозит нефть из подсанкционных стран, таких как Иран и Венесуэла. В то же время источники, связанные с торговлей российской нефтью, указывают, что пока рано делать выводы о том, являются ли последние данные о падение отгрузок ESPO «чем-то систематическим», и последуют ли за этим какие-либо серьезные последствия.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что России не нужно создавать «теневой флот», так как многие страны и так хотят покупать российскую нефть.

Экономика,Алексей Чепа,Госдума,ЕС,
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