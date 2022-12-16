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33 минуты назад

Владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти

Елена Прошина

Владельцы некоторых танкеров начали отказываться от перевозки российской нефти ESPO после вступления в силу потолка цен на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

Владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные по отслеживанию танкеров свидетельствуют о том, что владельцы судов не берут на борт нефть марки ESPO, которая поставляется по трубопроводу «Дальний Восток – Тихий Океан» в порту Козьмино. Авторы статьи объясняют это тем, что стоимость нефти ESPO превышает цену в 60 долларов за баррель, которая была установлена в качестве максимально возможной цены для российского сырья.

Также уточняется, что уже как минимум два крупных судовладельца отказались от перевозок нефти ESPO. Издание отмечает, что на их место могут прийти другие компании, но если сложности с доставкой будут нарастать, есть серьёзный риск дальнейшего снижения экспорта нефти с Дальнего Востока.

ЦБ рассказал о риске для российской экономики

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что потолок цен на нефть был придуман для скрытого снятия ряда ограничений в отношении России.

Экономика,Александр Фролов,
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