Владельцы танкеров стали отказываться от перевозки российской нефти

Владельцы некоторых танкеров начали отказываться от перевозки российской нефти ESPO после вступления в силу потолка цен на нефть из РФ. Об этом сообщает Bloomberg.

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Данные по отслеживанию танкеров свидетельствуют о том, что владельцы судов не берут на борт нефть марки ESPO, которая поставляется по трубопроводу «Дальний Восток – Тихий Океан» в порту Козьмино. Авторы статьи объясняют это тем, что стоимость нефти ESPO превышает цену в 60 долларов за баррель, которая была установлена в качестве максимально возможной цены для российского сырья.

Также уточняется, что уже как минимум два крупных судовладельца отказались от перевозок нефти ESPO. Издание отмечает, что на их место могут прийти другие компании, но если сложности с доставкой будут нарастать, есть серьёзный риск дальнейшего снижения экспорта нефти с Дальнего Востока.