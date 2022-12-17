В Госдуме призвали прекратить торговлю с Западом

«Китай берет ограниченное количество. Более того, если они видят, что у нас нет альтернативы, начинают душить по цене, и для этого нам нужен еще какой-то рынок. Африка не особо платежеспособна. Иллюзий по этому поводу строить не стоит. Они даром возьмут, либо в долг, который потом не вернут. У нас удобрений хватает. Мы же экспортировали практически 80% производства. У нас на внутренний рынок, для Китая и для Европы хватит», — добавил собеседник URA.RU.