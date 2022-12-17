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43 минуты назад

Депутат Госдумы Лисовский выступил за прекращение торговли с Западом

Ura.Ru

Российские поставки в недружественные страны должны быть прекращены. Таким мнением с URA.RU поделился член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

В Госдуме призвали прекратить торговлю с Западом
Фото: ТАССТАСС

«Я согласен, что с негодяями надо воевать по-настоящему. И я бы вообще перекрыл все поставки в недружественные страны. Но у Минфина и ЦБ, соответственно, у них такие ощущения, что с врагами можно торговать», — сказал Сергей Лисовский.

Депутат объяснил, почему России выгодно торговать удобрениями с недружественными странами.

Санкции против России захотели изменить

«Китай берет ограниченное количество. Более того, если они видят, что у нас нет альтернативы, начинают душить по цене, и для этого нам нужен еще какой-то рынок. Африка не особо платежеспособна. Иллюзий по этому поводу строить не стоит. Они даром возьмут, либо в долг, который потом не вернут. У нас удобрений хватает. Мы же экспортировали практически 80% производства. У нас на внутренний рынок, для Китая и для Европы хватит», — добавил собеседник URA.RU.

Страны Запада ужесточают санкции в отношении России. В числе компаний, попавших под ограничения, производители удобрений. Это привело к росту цен на ряд продовольственных товары в Европе. Как стало известно СМИ, Европейский союз предоставит санкционные послабления шестерым российским бизнесменам, как раз занимающихся удобрениями.

Экономика,Сергей Лисовский,Госдума,ЕС,
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