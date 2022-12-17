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16 минут назад

В России заговорили о прекращении торговли с Западом

Илья Родин

Поставки российских товаров в недружественные страны следует прекратить, заявил в интервью порталу Ura.ru член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Лисовский.

В России заговорили о прекращении торговли с Западом
Фото: ТАССТАСС

Депутат отметил, что «с негодяями надо воевать по-настоящему». Он добавил, что России необходимо прекратить поставки в государства, которые входят в список недружественных.

Лисовский пояснил, что его мнение отличается от представлений, которые присущи специалистам ЦБ и Минфина. Они полагают, что торговля с западными странами возможна.

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Вместе с тем, уточнил парламентарий, с недружественными государствами выгодно торговать удобрениями. Это связано с тем, что Китай закупает сельхозпродукцию в ограниченных количествах, а Африка «не особо платежеспособна».

В России производится столько удобрений, что их достаточно и для внутреннего рынка, и для международного, резюмировал Лисовский.

Экономика,Сергей Лисовский,Госдума,
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