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15 минут назад

В Германии открылся первый плавучий терминал для приема СПГ

ТАССиещё 2

Первый в Германии плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) открыт в субботу в городе Вильгельмсхафен на севере страны. В церемонии открытия приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер.

В Германии открылся первый плавучий терминал для приема СПГ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц отметил, что открытие плавучего СПГ-терминала в Вильгельмсхафене является важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. "После этого конкретного судна, которое мы можем увидеть здесь и которое начало свою работу, таких терминалов будет еще много", - сказал Шольц, выступление которого транслировал телеканал n-tv. При этом глава правительства ФРГ напомнил, что аналогичные терминалы планируется открыть в Лубмине, в Брунсбюттеле и в Штаде. "Теперь это новый темп Германии, с которым мы развиваем инфраструктуру, и он должен стать образцом для подражания не только для этого терминала, но и для многих других", - резюмировал Шольц.

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"В этом отношении это хороший день для нашей страны и хороший знак для всего мира, что экономика Германии сможет оставаться сильной", - заключил глава правительства Германии.

СМИ: Германия и другие страны ЕС продолжают покупать у России СПГ

В настоящее время ФРГ сокращает зависимость от российских энергоресурсов. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти. Федеральное правительство в сложившейся ситуации делает ставку на строительство терминалов по приему сжиженного природного газа. Помимо терминала в Вильгельмсхафене, еще одна плавучая регазификационная установка для приема СПГ будет у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Для сравнения: по "Северному потоку" в 2021 году было поставлено примерно 60 млрд. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Согласно последним данным Федерального сетевого агентства, газоснабжение в Германии остается стабильным, при этом сохраняется напряженная ситуация, несмотря на заполненность хранилищ более чем на 95%. Регулятор продолжает призывать частных потребителей и предприятия к экономии газа. Цель - сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления за прошлые годы.

Экономика,Роберт Хабек,Кристиан Линднер,Олаф Шольц,ЕС,
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