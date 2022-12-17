Экспорт чая из Индии вырос на 16%

По итогам первых девяти месяцев текущего года объемы экспорта чая из Индии выросли на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Однако показатели еще не достигли допандемийного уровня, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные индийского Чайного совета.

«Индия экспортировала в период с января по сентябрь 165,58 млн кг чая. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 142,55 млн кг чайного экспорта», — говорится в материале.

Для сравнения, в общей сложности за 2020-й и 2021 год Индия экспортировала 209,72 млн кг и 195,5 млн кг соответственно. А до пандемии коронавируса — в 2018 и 2019 году — эти показатели составляли 256,06 млн кг и 252,15 млн кг. Однако в этом году Индия могла бы продать в зарубежные страны больше чая, однако этому мешают международные санкции против России и Ирана.