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53 минуты назад

The Telegraph: экспорт чая из Индии вырос на 16%, но не достиг допандемийного уровня

Газета.Ruиещё 2

По итогам первых девяти месяцев текущего года объемы экспорта чая из Индии выросли на 16% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Однако показатели еще не достигли допандемийного уровня, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные индийского Чайного совета.

Экспорт чая из Индии вырос на 16%
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Индия экспортировала в период с января по сентябрь 165,58 млн кг чая. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 142,55 млн кг чайного экспорта», — говорится в материале.

Для сравнения, в общей сложности за 2020-й и 2021 год Индия экспортировала 209,72 млн кг и 195,5 млн кг соответственно. А до пандемии коронавируса — в 2018 и 2019 году — эти показатели составляли 256,06 млн кг и 252,15 млн кг. Однако в этом году Индия могла бы продать в зарубежные страны больше чая, однако этому мешают международные санкции против России и Ирана.

«Мы могли бы сделать больше, если бы не проблема оплаты с Ираном и Россией. Правительство должно помочь нам решить эту проблему», — посетовал председатель Индийской ассоциации экспортеров чая Аншуман Канориа.

19 апреля издание Economic Times сообщило, что Индия возобновила экспортные поставки в Россию чая, риса, фруктов, кофе, а также морепродуктов. Поставки этих продуктов почти прекратились после обострения конфликта на Украине 24 февраля 2022 года.

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