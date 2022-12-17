Швеция выступила против новой господдержки производителям ЕС

Министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русвалль заявила, что страна выступает против оказания новой господдержки компаниям ЕС. Об этом она сообщила в эфире Sveriges Radio.

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«Как это все будет, я не знаю, но думаю, что это будет большим вопросом, который Швеции в качестве председателя придется решать», — отметила она.

По ее словам, одним из приоритетов во время председательства Швеции в Евросовете станет повышение конкурентоспособности ЕС.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе могут рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о торговле с Великобританией в случае применения Лондоном мер по изменению договора по Brexit.