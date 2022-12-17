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35 минут назад

Швеция выступает против оказания новой господдержки производителям ЕС

Газета.Ru

Министр по вопросам ЕС Швеции Йессика Русвалль заявила, что страна выступает против оказания новой господдержки компаниям ЕС. Об этом она сообщила в эфире Sveriges Radio.

Швеция выступила против новой господдержки производителям ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Как это все будет, я не знаю, но думаю, что это будет большим вопросом, который Швеции в качестве председателя придется решать», — отметила она.

По ее словам, одним из приоритетов во время председательства Швеции в Евросовете станет повышение конкурентоспособности ЕС.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе могут рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о торговле с Великобританией в случае применения Лондоном мер по изменению договора по Brexit.

В сообщении СМИ говорится, что исполнительный орган ЕС может предложить приостановить действие всего торгового соглашения, если британский премьер Борис Джонсон «реализует свои угрозы» о принятии закона об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии.

Экономика,Борис Джонсон,Европейский совет,ЕС,
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