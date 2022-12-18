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22 минуты назад

Молдавский министр Спыну заявил о достижении независимости от российского газа

Газета.Ru

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале заявил, что Молдавия перестала быть зависимой от газа из России. По его словам, впервые в истории страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом".

Молдавский министр заявил о достижении независимости от российского газа
Фото: ТАССТАСС

"С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мы достигли этого", - написал министр.

Спыну привел постановление Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), согласно которому в декабре "Молдовагаз" закупит у "Энергокома" около 100 млн куб. м газа по предварительной средней цене $1108,61 за 1 тыс. куб. м. Министр отметил, что цена включает как стоимость покупки газа, так и расходы на транспортировку и хранение. Глава министерства подчеркнул, что тариф для потребителей останется прежним.

Ранее Спыну заявил, что Кишинев в декабре перенаправит импортируемые из России объемы газа в непризнанное Приднестровье.

Экономика,Андрей Спыну,Газпром,
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