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45 минут назад

Отказу Молдавии от российского газа нашли объяснение

Илья Родин

Соседние с Молдавией государства могут поставлять ей газ в том случае, если она полностью откажется от российского сырья, заявил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Об этом пишет «Лента.ру».

Отказу Молдавии от российского газа нашли объяснение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил об обретении независимости от газа из России. Он уточнил, что Кишинев договорился о закупках ресурса у компании «Энергоком».

Листовский пояснил, что Молдавия сделала интерконнектор через Румынию, получив тем самым возможность перебрасывать через соседнюю страну небольшие объемы газа. Он добавил, что этого топлива может не хватить для независимости.

Сербия захотела снизить зависимость от российского газа

Эксперт заметил, что стоимость газа, по которой он будет поступать от «Энергоком» ($1108,61 за тысячу куб. м.), значительно ниже рыночной. Соответственно, подчеркнул он, никто не будет по такой цене продавать Кишиневу большие объемы газа.

Напомним, что в декабре 2022 года Молдавия планирует приобрести у нового поставщика порядка 100 млн куб. м. природного газа. Суточный объем потребления в стране составляет 8,06 млн куб. м.

Экономика,Андрей Спыну,Андрей Листовский,
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