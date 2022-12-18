Bloomberg: ЕС обсудит снижение потолка цен на газ

Евросоюз изучает вопрос снижения потолка цен на газ с 275 евро за МВт в час до 188 евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ председательства Чехии в сообществе.

Согласно этому предложению, механизм потолка запускается, когда контракты на месяц или на год вперед превышают показатель в 188 евро за МВт в час.

Как отмечается, это предложение министры энергетики стран Евросоюза рассмотрят уже в понедельник на встрече в Брюсселе.