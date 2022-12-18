Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: ЕС обсудит снижение потолка цен на газ

BFM.RU

Евросоюз изучает вопрос снижения потолка цен на газ с 275 евро за МВт в час до 188 евро. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ председательства Чехии в сообществе.

Bloomberg: ЕС обсудит снижение потолка цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно этому предложению, механизм потолка запускается, когда контракты на месяц или на год вперед превышают показатель в 188 евро за МВт в час.

Bloomberg: ЕС достиг важного соглашения о расширении своего углеродного рынка

Как отмечается, это предложение министры энергетики стран Евросоюза рассмотрят уже в понедельник на встрече в Брюсселе.

Ранее странам ЕС не удалось согласовать потолок цен на газ и принцип его общих закупок в ходе саммита.

Экономика,ЕС,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители