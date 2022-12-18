«Поликризис» 2022 года стал самым серьезным вызовом для ЕС со времен Второй Мировой Войны

В текущем году страны Евросоюза (ЕC) столкнулись с так называемым поликризисом, вызванным ростом цен на энергоносители и ослаблением курса евро. Эти факторы привели регион к самому серьезному вызову для экономики ЕС со времен Второй Мировой войны, пишет в своей колонке обозреватель германского журнала Der Spiegel Хенрик Мюллер.

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«Поликризис теперь означает угрозы применения ядерного оружия, взорванные трубопроводы, кибератаки на западные институты и инфраструктуру плюс темпы инфляции, которые не измерялись поколениями, прохладное жилье, дорогие продукты питания. Кроме того, коронавирус продолжает распространяться, и атмосфера продолжает накаляться. Европе брошен вызов, как никогда со времен Второй мировой войны», — предостерег Мюллер.

По его словам, в сложившихся кризисных условиях властям европейских стран необходимо перейти к еще более тесной интеграции. В то же время рассчитывать на помощь США Евросоюзу не следует.

«В обозримом будущем США вряд ли смогут сохранить свое прежнее присутствие в Европе. Они востребованы в других местах, особенно со стороны Китая. Учитывая геополитическую ситуацию, определяемую борьбой великих держав, единственный разумный путь для ЕС — вперед. Необходим новый интеграционный скачок», — заключил Мюллер.