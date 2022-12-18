Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Spiegel: «поликризис» 2022 года стал самым серьезным вызовом для ЕС со времен Второй Мировой войны

Газета.Ru

В текущем году страны Евросоюза (ЕC) столкнулись с так называемым поликризисом, вызванным ростом цен на энергоносители и ослаблением курса евро. Эти факторы привели регион к самому серьезному вызову для экономики ЕС со времен Второй Мировой войны, пишет в своей колонке обозреватель германского журнала Der Spiegel Хенрик Мюллер.

«Поликризис» 2022 года стал самым серьезным вызовом для ЕС со времен Второй Мировой Войны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Поликризис теперь означает угрозы применения ядерного оружия, взорванные трубопроводы, кибератаки на западные институты и инфраструктуру плюс темпы инфляции, которые не измерялись поколениями, прохладное жилье, дорогие продукты питания. Кроме того, коронавирус продолжает распространяться, и атмосфера продолжает накаляться. Европе брошен вызов, как никогда со времен Второй мировой войны», — предостерег Мюллер.

По его словам, в сложившихся кризисных условиях властям европейских стран необходимо перейти к еще более тесной интеграции. В то же время рассчитывать на помощь США Евросоюзу не следует.

«В обозримом будущем США вряд ли смогут сохранить свое прежнее присутствие в Европе. Они востребованы в других местах, особенно со стороны Китая. Учитывая геополитическую ситуацию, определяемую борьбой великих держав, единственный разумный путь для ЕС — вперед. Необходим новый интеграционный скачок», — заключил Мюллер.

18 декабря агентство Bloomberg сообщило, что нынешний глобальный энергетический кризис нанес ущерб странам Евросоюза примерно на $1 трлн. Однако эту сумму не следует считать окончательной из-за того, что пики экономического спада еще не наступили. Напряженная ситуация на европейском энергорынке сохранится вплоть до 2026 года.

Экономика,Хенрик Мюллер,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители