В МИД РФ предупредили о последствиях ценового потолка на газ

Предложенный Евросоюзом потолок цен на российский газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.
Как писала «Парламентская газета», саммит Евросоюза не согласовал потолок цен на российский газ и принцип общих закупок голубого топлива, решение по этому вопросу было отложено до плановой встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, которая должна состояться 19 декабря.
По словам Сентюрина, инструменты по ограничению цен на газ дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности.
«На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», — сказал РИА «Новости» дипломат.
В октябре на форуме «Российская энергетическая неделя» Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет вопреки здравому смыслу поставлять энергоресурсы в страны, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.