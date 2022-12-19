В МИД РФ предупредили о последствиях ценового потолка на газ

Предложенный Евросоюзом потолок цен на российский газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

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Как писала «Парламентская газета», саммит Евросоюза не согласовал потолок цен на российский газ и принцип общих закупок голубого топлива, решение по этому вопросу было отложено до плановой встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, которая должна состояться 19 декабря.

По словам Сентюрина, инструменты по ограничению цен на газ дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности.

«На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», — сказал РИА «Новости» дипломат.