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1 час назад

В МИД предупредили, что потолок цен на газ приведет к деградации рынков

Парламентская газетаиещё 4

Предложенный Евросоюзом потолок цен на российский газ противоречит законам рынков и приведет к их деградации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин.

В МИД РФ предупредили о последствиях ценового потолка на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как писала «Парламентская газета», саммит Евросоюза не согласовал потолок цен на российский газ и принцип общих закупок голубого топлива, решение по этому вопросу было отложено до плановой встречи министров энергетики ЕС в Брюсселе, которая должна состояться 19 декабря.

По словам Сентюрина, инструменты по ограничению цен на газ дестабилизируют рынки и повышают уровень неопределенности.

«На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков. Отказ, попрание международного права», — сказал РИА «Новости» дипломат.

В октябре на форуме «Российская энергетическая неделя» Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не будет вопреки здравому смыслу поставлять энергоресурсы в страны, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

Экономика,Юрий Сентюрин,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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