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39 минут назад

Премьер Белоруссии заявил, что цену на российский газ установят на трёхлетний период

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Цена на российский газ для Белоруссии будет установлена на трёхлетний период. Об этом сообщил белорусский премьер Роман Головченко.

Цену на российский газ для Белоруссии зафиксируют на 3 года
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что документы о поставках энергоресурсов будут подписаны министерствами стран в ближайшее время.

«И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трёхлетний период. И мы в своих макроэкономических расчётах сможем исходить из конкретной цифры», — приводит заявление Головченко издание «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский премьер подчеркнул, что цена газа для Минска будет выгодной и комфортной.

Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что обсудил и согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко ценовые параметры в энергетике.

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