Цену на российский газ для Белоруссии зафиксируют на 3 года

Цена на российский газ для Белоруссии будет установлена на трёхлетний период. Об этом сообщил белорусский премьер Роман Головченко.
Он отметил, что документы о поставках энергоресурсов будут подписаны министерствами стран в ближайшее время.
«И как мы услышали, впервые цена будет зафиксирована на трёхлетний период. И мы в своих макроэкономических расчётах сможем исходить из конкретной цифры», — приводит заявление Головченко издание «СБ. Беларусь сегодня».
Белорусский премьер подчеркнул, что цена газа для Минска будет выгодной и комфортной.
Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что обсудил и согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко ценовые параметры в энергетике.