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1 час назад

В ЕС озвучили новое предложение по лимиту цены на газ

Газета.Ruиещё 2

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала о новом предложении по ограничению цены на газ в Евросоюзе перед встречей министров энергетики. Ее слова приводит РИА Новости.

Панье-Рюнаше сообщила, что чешское председательство в Совете ЕС предложило ввести ограничение цены на газ на уровне €188 за МВт/ч.

По словам политика, министры энергетики обсудят это предложение. При этом обсуждения проходили уже дважды, но министры не сходились в вопросе уровня лимита цен.

Ранее в МИД РФ допускали деградацию рынков из-за инициативы ЕС по ценовому потолку на газ. Обсуждение таких предложений нарушает равновесие рынков и приводит лишь к большему уровню неопределенности.

В МИД предупредили, что потолок цен на газ приведет к деградации рынков

До этого сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают снижение предлагаемого лимита цен на газ с €275 до €188 за МВт/ч.

Экономика,МИД России,Совет Европы,ЕС,
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