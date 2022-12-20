В резервах России предложили копить сырье и криптоактивы

Санкции против России, в том числе фактическая заморозка около 300 миллиардов долларов резервов, заставили задуматься об изменении подхода к управлению международными валютными резервами. Эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) предложили копить в резервах страны сырье и криптоактивы. Об этом говорится в статье главного экономиста ЕФСР Евгения Винокурова и его соавтора Марины Гричик «Новая концепция международных резервов: безопасность, диверсификация, неортодоксальные подходы».

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Они также рассматривают рост накоплений в золоте, а также усиление роли юаня и валют дружественных стран. Еще один инструмент — вложения в иностранные или национальные активы через суверенные фонды. Предлагаются в статье и новые инструменты.

Среди них называются стейблкоины — это криптовалюта, стоимость которой привязана к реальным активам. Также эксперты считают возможным создание запасов ценных ресурсов, например, цветных и редкоземельных металлов. В ЕФСР допускают, что некоторые страны могут совсем отказаться от международных резервов. Также они говорят, что можно создать «энергетическую» валюту для госрезервов. Деньги могут быть созданы как единица измерения стоимости какого-то типа энергии или физически обеспечены энергией.