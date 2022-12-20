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1 час назад

В резервах России предложили копить сырье и криптоактивы

Lenta.ruиещё 1

Санкции против России, в том числе фактическая заморозка около 300 миллиардов долларов резервов, заставили задуматься об изменении подхода к управлению международными валютными резервами. Эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) предложили копить в резервах страны сырье и криптоактивы. Об этом говорится в статье главного экономиста ЕФСР Евгения Винокурова и его соавтора Марины Гричик «Новая концепция международных резервов: безопасность, диверсификация, неортодоксальные подходы».

В резервах России предложили копить сырье и криптоактивы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они также рассматривают рост накоплений в золоте, а также усиление роли юаня и валют дружественных стран. Еще один инструмент — вложения в иностранные или национальные активы через суверенные фонды. Предлагаются в статье и новые инструменты.

Среди них называются стейблкоины — это криптовалюта, стоимость которой привязана к реальным активам. Также эксперты считают возможным создание запасов ценных ресурсов, например, цветных и редкоземельных металлов. В ЕФСР допускают, что некоторые страны могут совсем отказаться от международных резервов. Также они говорят, что можно создать «энергетическую» валюту для госрезервов. Деньги могут быть созданы как единица измерения стоимости какого-то типа энергии или физически обеспечены энергией.

Ранее сообщалось, что США и Евросоюз не смогли в полной мере реализовать планы по аресту золотовалютных резервов Банка России. Им, по данным газеты Eesti Paevaleht, удалось конфисковать только треть от общей суммы в 300 миллиардов долларов. Речь идет о 80-100 миллиардов долларов.

Экономика,Евгений Винокуров,Банк России,ЕС,
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