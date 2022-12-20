Задорнов удивился радости из-за «замерзающих европейцев»

Саркастическая радость, с которой по российскому телевидению говорят о замерзающих из-за отсутствия российского газа жителях европейских стран, необъяснима, ведь для самой России такая ситуация несет массу экономических проблем. Об этом в интервью изданию РБК заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

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По его словам, страна, по сути, теряет рынки, которые выстраивались еще со времен Советского Союза. Взаимные экономические связи создавались в течение полувека, и вернуть их на прежний уровень — дело десятилетий.

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«Мы лишились этих рынков: рынков поставки нам оборудования и экспорта энергоносителей, леса, удобрений в европейские страны», — подчеркнул Задорнов.

Он напомнил, что для переориентации поставок энергоресурсов надо создавать новую инфраструктуру, на что потребуется много времени и денег. При этом потребителей нефти и газа такого масштаба, как Европа, с такой платежеспособностью в мире немного.

Задорнов назвал серьезной проблемой, которую многие недооценивают, увеличение зависимости от Китая и Индии, которая выражается в росте экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. Дело в том, что России нечего импортировать из этих стран на сравнимую сумму, а значит, появляется огромный дефицит платежного баланса. Держать заработанное в твердой валюте экспортеры не могут, покупать на нее нечего, инвестировать внутри страны сложно (адресатам инвестиций нечего делать с валютой), а значит, выгоды для страны от продажи энергоресурсов резко снижаются.

Глава «Открытия» ожидает, что в следующем году положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое из-за падения нефтегазового экспорта и цен на него. Однако это возможно при условии, что рубль будет оставаться крепким, хотя два эти параметра имеют обратную связь — то есть, чем выше профицит торговли, тем крепче российская валюта.