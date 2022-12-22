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39 минут назад

США заявили, что потолок цен не коснется отправленных до 5 февраля нефтепродуктов из РФ

ТАССиещё 13

Потолок цен на российские нефтепродукты не будет распространяться на поставки, загруженные на суда до 5 февраля 2023 года и доставленные до 1 апреля того же года. Такое пояснение опубликовано в среду на сайте Министерства финансов США.

США уточнили механизм действия потолка цен на нефтепродукты из РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нефтепродукты российского происхождения, которые будут загружены на судно в порту загрузки до 00:01 (08:01 мск - прим. ТАСС) 5 февраля 2023 года и разгружены в порту назначения до 00:01 (08:01 мск - прим. ТАСС) 1 апреля 2023 года, не подпадают под ценовой потолок", - говорится в тексте.

Согласно заявлению ведомства, американские компании "могут продолжать предоставлять услуги, связанные с морской транспортировкой нефтепродуктов российского происхождения, закупленных по цене выше потолка", при выполнении этих условий.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия ранее согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский ответ на объявленный Западом потолок цен на нефть ожидается скоро, сейчас согласовываются последние детали.

Экономика,Цена на нефть,Дмитрий Песков,Казначейство США,ЕС,
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