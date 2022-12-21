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37 минут назад

МИД РФ: Индия и Россия уходят от использования доллара и евро во взаимной торговле

ТК «Звезда»иещё 1

Россия и Индия работают над дедолларизацией, а также исключают использование евро во взаимной торговле. Отмечается необходимость перехода на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор Второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.

РФ и Индия уходят от доллара
Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"

«Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты», - сказал он.

Однако, по словам дипломата, все еще сохраняется дисбаланс в торговых операциях. На данный момент покупки товаров Индией достаточно большие, чем продажи ее товаров России.

«Индия пока у нас покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз. Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. Но принципиально переходить надо», - приводит агентство слова Кабулова.

В середине апреля президент России Владимир Путин поручил ускорить переход российской внешней торговли на рубли и нацвалюты других стран. Президент добавил, что необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем.

Экономика,Замир Кабулов,Владимир Путин,МИД России,
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