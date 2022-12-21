Россия и Индия начали уходить от доллара и евро в торговле

Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле, сказал РИА Новости директор второго департамента МИД России Замир Кабулов.

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Он сказал, что надо начинать переходить на национальные валюты. Кабулов добавил, что для полноценного перехода необходимо до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях.

«Индия пока у нас покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз. Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс», — пояснил дипломат.

В начале декабря стало известно, что от пяти до шести российских банков получили разрешение на открытие счетов в банках Индии в рупиях для проведения торговых операций.