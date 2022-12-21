Эрдоган: Турция устранит зависимость от иностранных энергоресурсов

"Мы более чем в три раза увеличили наши установленные мощности в области энергетики, довели установленные мощности по использованию внутренних и возобновляемых источников энергии до 65% и провели природный газ в 81 провинцию. В предстоящий период мы будем работать до тех пор, пока полностью не устраним нашу зависимость от иностранных энергоресурсов", - сказал он во время выступления в парламенте в Анкаре.