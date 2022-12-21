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50 минут назад

Эрдоган заявил, что Турция устранит зависимость от иностранных энергоресурсов

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что Анкара намерена полностью устранить зависимость от иностранных энергоресурсов.

Эрдоган: Турция устранит зависимость от иностранных энергоресурсов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы более чем в три раза увеличили наши установленные мощности в области энергетики, довели установленные мощности по использованию внутренних и возобновляемых источников энергии до 65% и провели природный газ в 81 провинцию. В предстоящий период мы будем работать до тех пор, пока полностью не устраним нашу зависимость от иностранных энергоресурсов", - сказал он во время выступления в парламенте в Анкаре.

По словам Эрдогана, данная цель будет достигнута благодаря разработке нового газового месторождения в Черном море, а также запуску первой АЭС "Аккую", которую строит российская госкорпорация "Росатом".

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