«Оснований для паники нет»: Матвиенко оценила экономику РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о наличии у российской экономики запаса прочности и большого потенциала для роста. Соответствующее заявление она сделала на итоговой пресс-конференции, передает РИА Новости.

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Матвиенко также подчеркнула, что основания для панических настроений в экономике РФ отсутствуют. Она отметила, что экономика страны не лишилась управляемости после введения Западом санкций.

Спикер СФ также отметила, что ни одна страна не сталкивалась с таким большим количеством рестрикций.

«Мы не просто выстояли, мы не потеряли управляемость, определили приоритеты дальнейшего экономического развития страны», - отметила Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года снижение ВВП может быть на уровне 2,5%. Глава государства подчеркнул, что стремление западных стран подорвать экономику России не оправдалось.