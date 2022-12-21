В Московской области заработали 300 елочных базаров

В Подмосковье начали свою работу елочные базары. Новогодние ели, сосны и пихты можно купить уже сегодня на 300 уличных точках продаж хвойных красавиц в 45 городских округах. Сезон продаж продлится до 10 января. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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В этом году, как и в прошлом, елочные базары украсят – как по новому разработанному дизайну – в соответствии с региональным проектом «Зима в Подмосковье», так и по тому, что был в прошлый новогодний сезон. В основном в регионе будут продавать отечественные ели из Рязанской, Владимирской, Московской области и Пермского края, уточнили в ведомстве. В прошлом году было реализовано свыше 15 тысяч российских елей и сосен. «В этом году мы ожидаем не меньший спрос. Приобрести можно ели, пихты и сосны, а также лапник, букеты из веток. Сейчас базары открыты на 300 площадках области», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

При этом на сегодняшний день средняя стоимость 1 м российских хвойных увеличилась незначительно: 1 м дерева в Подмосковье в среднем стоит около 900 рублей, стоимость импортных елей выше – от 3 тысяч рублей за 1 м, добавили в Минсельхозе региона.