Санкции не только не нанесли вреда России, но и позволили стране укрепить торговые отношения с Ираном, который также является противником Запада на мировой арене. При этом Европа никак не может повлиять на это и это можно назвать победой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут, протянувшийся от восточной окраины Европы до Индийского океана, недоступный для любого иностранного вмешательства. <…> Цель состоит в том, чтобы оградить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с гигантскими и быстрорастущими экономиками Азии», — пишут авторы агентства.

Это позволит нарастить торговлю РФ без вмешательства Европы, что является победой для России и Ирана. Протяженность нового торгового пути составляет 3000 километров.

Логистическая цепочка, уточняют корреспонденты, позволит странам не только компенсировать убытки от санкций, но и нанести чувствительный удар по Европе. При этом авторы вспоминают недавнее выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме этого года, где президент говорил о расширении географии торговых отношений и их путей. Тогда отмечалась пропускная способность железных дорог. Авторы делают вывод, что российский глава государства уже тогда намекал не предстоящее развитие событий и не бросал слов на ветер.