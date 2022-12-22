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49 минут назад

РИА Новости: Россия и Иран победили Европу

Ura.Ru

Санкции не только не нанесли вреда России, но и позволили стране укрепить торговые отношения с Ираном, который также является противником Запада на мировой арене. При этом Европа никак не может повлиять на это и это можно назвать победой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут, протянувшийся от восточной окраины Европы до Индийского океана, недоступный для любого иностранного вмешательства. <…> Цель состоит в том, чтобы оградить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с гигантскими и быстрорастущими экономиками Азии», — пишут авторы агентства.

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Это позволит нарастить торговлю РФ без вмешательства Европы, что является победой для России и Ирана. Протяженность нового торгового пути составляет 3000 километров.

Логистическая цепочка, уточняют корреспонденты, позволит странам не только компенсировать убытки от санкций, но и нанести чувствительный удар по Европе. При этом авторы вспоминают недавнее выступление президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме этого года, где президент говорил о расширении географии торговых отношений и их путей. Тогда отмечалась пропускная способность железных дорог. Авторы делают вывод, что российский глава государства уже тогда намекал не предстоящее развитие событий и не бросал слов на ветер.

Ранее сообщалось, что военно-техническое партнерство России и Ирана, по предположениям США, могут перерасти в полномасштабное сотрудничество в сфере обороны. Также Белый дом обвинил Иран в поставках беспилотников в Россию.

Экономика,Владимир Путин,
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