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17 минут назад

Кадыров оценил идею внедрения исламского банкинга в России

Lenta.ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил идею внедрения исламского банкинга в России. По его мнению, это позволит создать в стране альтернативную платежную систему.

Кадыров оценил идею внедрения исламского банкинга в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уверен, создание подобного механизма в России даст ощутимый импульс отношениям со странами ОргаОрганизации исламского сотрудничества, а также поспособствует появлению альтернативной платежной системы в стране», — заявил политик.

По словам Кадырова, он направлял президенту России Владимиру Путину письменное обращение с предложением развития исламского банкинга в России в качестве дополнительной меры поддержки малого и среднего бизнеса в стране, и глава государства одобрил эту идею.

Глава Чечни добавил, что законодательное утверждение инициативы создаст новую сферу банковской деятельности, не противоречащую принципам религии, которая показала свою эффективность в исламских странах.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон об исламском банкинге может быть принят во втором и третьем чтениях в январе-феврале следующего года.

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О том, что в России планируют узаконить исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов, стало известно в июле. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования. Регулировать их работу будет Центробанк, он же будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. Пилотными регионами по внедрению исламского банкинга выбраны Башкортостан, Татарстан, Чеченская Республика и Дагестан.

Экономика,Анатолий Аксаков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Банк России,Организация исламского сотрудничества,Госдума,
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