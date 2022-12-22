Кадыров оценил идею внедрения исламского банкинга в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале оценил идею внедрения исламского банкинга в России. По его мнению, это позволит создать в стране альтернативную платежную систему.

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«Уверен, создание подобного механизма в России даст ощутимый импульс отношениям со странами ОргаОрганизации исламского сотрудничества, а также поспособствует появлению альтернативной платежной системы в стране», — заявил политик.

По словам Кадырова, он направлял президенту России Владимиру Путину письменное обращение с предложением развития исламского банкинга в России в качестве дополнительной меры поддержки малого и среднего бизнеса в стране, и глава государства одобрил эту идею.

Глава Чечни добавил, что законодательное утверждение инициативы создаст новую сферу банковской деятельности, не противоречащую принципам религии, которая показала свою эффективность в исламских странах.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что закон об исламском банкинге может быть принят во втором и третьем чтениях в январе-феврале следующего года.