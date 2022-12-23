Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
25 минут назад

Новак: РФ запретит поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен

ТК «Звезда»иещё 11

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва в ответ на потолок цен на российскую нефть планирует запретить поставки этого сырья и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение указанного условия. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова в связи с таким решением на сокращение добычи нефти, которое может достигнуть уровня в 5-7% в начале 2023 года.

Новак раскрыл подробности ответа на потолок цен на нефть
Фото: Valery Lukyanov Russian Look, GloballookpressValery Lukyanov Russian Look, Globallookpress

«В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», - сказал Новак в интервью каналу «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельные нюансы в формулировках ответных мер Москвы на установление западными странами потолка цен на российскую нефть еще согласовываются.

Экономика,Цена на нефть,Александр Новак,Дмитрий Песков,ЕС,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители