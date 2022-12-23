Новак раскрыл подробности ответа на потолок цен на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва в ответ на потолок цен на российскую нефть планирует запретить поставки этого сырья и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение указанного условия. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова в связи с таким решением на сокращение добычи нефти, которое может достигнуть уровня в 5-7% в начале 2023 года.