"Шокирующий" прогноз на 2023 год от Saxo Bank

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующий прогноз» для мировой экономики на предстоящий год. Напомним, что аналитики данной финансовой организации готовят его ежегодно.

В этот раз, как заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, прогноз оспаривает любые предположения о возврате к допандемической безынфляционной динамике. Он подчеркнул, что об этом не может быть и речи, так как мир входит «в стадию военной экономики».

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Европе предрекли создание единых вооруженных сил. Отмечается, что шаг будет сделан для того, чтобы укрепить оборонительные возможности континента и перестать опираться на Соединенные Штаты.

Также аналитики считают, что Великобритания откажется от «Брексита». Примечательно, что вопрос решат при помощи проведения референдума. Не исключено, как указывают эксперты, что во второй половине 2023 года к власти придет Лейбористская партия. Она и будет являться зачинщиком данного референдума, полагают специалисты.

Франция также может столкнуться с политическими потрясениями, считают в Saxo Bank. Там допускают неожиданный уход Эмманюэля Макрона с поста президента. При этом отмечается, что действующий лидер страны в будущем вернется в большую политику.

Мировая экономика также подвергнется испытаниям, предупреждают специалисты. В связи с подорожанием энергоносителей ведущими технологическими компаниями США и «миллиардерами-технофилами» будет создан многомиллиардный проект, который будет нацелен на изучение новых возможностей в энергетике.

По мнению аналитиков, инфляционное давление и геополитическая нестабильность отразятся на финансовом рынке. Страны будут придерживаться более консервативной политики. Речь идет о снижении инвестиций в сложные финансовые инструменты. По мнению специалистов, чаще будут вкладываться средства в традиционные активы, например, в золото. За увеличением спроса на него последует рост цены на данный металл до $3 тысяч за унцию (сейчас цена составляет около $1,8 тысяч).

Saxo Bank предполагает, что в 2023 году как минимум в одной стране откажутся от производства мяса. Это связано с обязательством по борьбе с изменением климата. Она тесно связана с продовольственной отраслью. По словам ряда аналитиков, потребление мяса должно быть сокращено до 24 килограммов в среднем на человека в год в рамках выполнения целей нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

Еще одно предсказание - в 2023 году как минимум в одной стране мира введут повышенные налоги на производство мяса. Их действие начнется с 2025 года.

Также, по мнению аналитиков, в следующем году позиции доллара могут ослабнуть из-за ужесточения денежно-кредитной политики американской Федеральной резервной системой (ФРС). Это, в свою очередь, станет драйвером роста цен.

Аналитики банка считают, что власти Китая пойдут на смягчение ограничений по коронавирусу. Это спровоцирует рост спроса на сырьевые товары. Такая динамика заставит правительства ряда стран расширять контроль за ценообразованием.