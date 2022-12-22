Украине разрешили напечатать 50 миллиардов гривен

Международный валют фонд (МВФ) разрешил Украине напечатать до 50 миллиардов гривен в первом квартале следующего года в случае «временного дефицита внешнего финансирования». Об этом говорится в меморандуме МВФ и Киева.

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Документ определяет действия Киева, которые необходимы для получения кредита на сумму до 20 миллиардов долларов. Фонд требует сокращения украинским ЦБ поддержки бюджета, отмену льгот для малого бизнеса, а также проведение «прозрачного и конкурентного» отбора членов наблюдательного совета энергокомпании «Нафтогаз.

В меморандуме указывается, что «риски остаются чрезвычайно высокими», а «следующие несколько месяцев выглядят чрезвычайно сложными» из-за ударов по критической инфраструктуре.