Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

Власти России решили увеличить расходы бюджета в 2022-м на два триллиона

Lenta.ruиещё 5

Правительство России решило увеличить запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета на два триллиона рублей — с 29 до 31 триллиона, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину источник. На портале «Электронный бюджет» значится аналогичная сумма трат — 31,015 триллиона рублей.

Власти России внесли в бюджет допрасходы на ₽2 трлн
Фото: ТАССТАСС

Собеседник газеты уточнил, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 года на этот год. Однако, по его словам, властям вряд ли удастся израсходовать всю запланированную сумму — скорее всего, расходы будут исполнены на уровне 30 триллионов рублей. Источник считает, что корректировка бюджетной росписи в данном случае носит отчасти технический характер.

Видео дня

Согласно сентябрьской пояснительной записке Минфина к закону о бюджете на следующие три года, ведомство оценивало расходы на 2022 год в 29 триллионов рублей, а доходы — в 27,7 триллиона. Дефицит, соответственно, ожидался на уровне 1,3 триллиона рублей, или 0,9 процента ВВП.

Однако в начале декабря глава ведомства Антон Силуанов заявил, что оценка ожидаемого дефицита бюджета выросла до двух процентов ВВП. Хотя в Минфине не назвали точную сумму, из документов следует, что она составит около 2,9 триллиона. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда объяснили рост дефицита снижением доходов относительно плана.

Источник газеты тем не менее заявил, что доходы вряд ли будут существенно ниже сентябрьской оценки Минфина — величина отклонения составит «даже не сотни миллиардов рублей». Согласно данным портала «Электронный бюджет», к 20 декабря расходы бюджета достигли 26,3 триллиона рублей, доходы — 25,4 триллиона. Текущий дефицит, таким образом, равен 900 миллиардам рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк предположила, что правительство увеличило расходы ради срочных трат, относящихся к самым острым вызовам для экономики. Эксперт считает, что дополнительные два триллиона собираются потратить на инфраструктурные расходы, связанные с переориентацией логистических маршрутов с запада на восток, или финансирование импортных закупок. Еще один вариант — расходы на национальную безопасность и оборону.

В декабре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила об устойчивой потере дохода экспортеров из-за потолка цен на нефть. Западные меры ухудшают перспективы российского экспорта и увеличивают давление на рубль, подчеркнула она. После введения эмбарго ЕС и ограничения цен стоимость основного для России экспортного сорта Urals с отгрузкой в Приморске упала до 43,72 доллара за баррель, что гораздо ниже ограничения в 60 долларов.

Экономика,Наталья Ващелюк,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Банк России,Совкомбанк,Правительство РФ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители