Власти России внесли в бюджет допрасходы на ₽2 трлн

Правительство России решило увеличить запланированные на 2022 год расходы федерального бюджета на два триллиона рублей — с 29 до 31 триллиона, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к кабмину источник. На портале «Электронный бюджет» значится аналогичная сумма трат — 31,015 триллиона рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

Собеседник газеты уточнил, что речь идет о переносе финансирования части обязательств 2023 года на этот год. Однако, по его словам, властям вряд ли удастся израсходовать всю запланированную сумму — скорее всего, расходы будут исполнены на уровне 30 триллионов рублей. Источник считает, что корректировка бюджетной росписи в данном случае носит отчасти технический характер.

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Согласно сентябрьской пояснительной записке Минфина к закону о бюджете на следующие три года, ведомство оценивало расходы на 2022 год в 29 триллионов рублей, а доходы — в 27,7 триллиона. Дефицит, соответственно, ожидался на уровне 1,3 триллиона рублей, или 0,9 процента ВВП.

Однако в начале декабря глава ведомства Антон Силуанов заявил, что оценка ожидаемого дефицита бюджета выросла до двух процентов ВВП. Хотя в Минфине не назвали точную сумму, из документов следует, что она составит около 2,9 триллиона. Опрошенные «Ведомостями» эксперты тогда объяснили рост дефицита снижением доходов относительно плана.

Источник газеты тем не менее заявил, что доходы вряд ли будут существенно ниже сентябрьской оценки Минфина — величина отклонения составит «даже не сотни миллиардов рублей». Согласно данным портала «Электронный бюджет», к 20 декабря расходы бюджета достигли 26,3 триллиона рублей, доходы — 25,4 триллиона. Текущий дефицит, таким образом, равен 900 миллиардам рублей.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк предположила, что правительство увеличило расходы ради срочных трат, относящихся к самым острым вызовам для экономики. Эксперт считает, что дополнительные два триллиона собираются потратить на инфраструктурные расходы, связанные с переориентацией логистических маршрутов с запада на восток, или финансирование импортных закупок. Еще один вариант — расходы на национальную безопасность и оборону.