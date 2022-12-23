Названы возможные партнеры России на газовом хабе в Турции

Алжир, Катар и Азербайджан могут стать партнерами России на газовом хабе в Турции. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в пятницу в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, конкретные решения по созданию газового хаба могут быть приняты в 2023 году.

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«В Европу сейчас поставляют газ по южному направлению и Алжир, и Катар, и Азербайджан. Поэтому речь идет о создании хаба, в котором участвовали бы не только российские поставщики, но и другие экспортеры», — сказал Новак.

Кроме того, Новак заявил, что работа по созданию газового хаба в Турции продолжается.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии введения в эксплуатацию новых мощностей подземного газохранилища Силиври в районе Стамбула заявил, что его страна планирует в кратчайшие сроки стать глобальным центром ценообразования на газ.

«Мы провели переговоры с Путиным (по вопросу создания на турецкой территории газового хаба). Фракия станет энергетическим центром. Наша цель прекратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», — сказал он.

В октябре Путин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб для поставок в Европу. 4 декабря турецкий лидер заявлял, что Анкара ведет подготовительные работы по проекту.