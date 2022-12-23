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14 минут назад

Цифровой рубль может быть легализован в России в конце 2022 года

Газета.Ru

До конца года в Госдуму может быть внесен законопроект о цифровом рубле — новой форме денег, сочетающей свойства наличных и безналичных. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. То есть процесс запуска новой валюты может начаться в последние дни этого года, говорится в статье.

Названы возможные сроки запуска цифрового рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ЦБ в течение 2022 года проводил тестовые платежи с цифровым рублем. В том числе переводы между гражданами, в частности, с помощью мобильного приложения, оплату покупок, открытие цифровых кошельков.

«Сейчас идет работа над банковскими системами и оптимальным клиентским путем при совершении операций с цифровыми рублями», — рассказали в ЦБ.

ЦБ из-за антироссийских санкций ускорил начало тестирования цифрового рубля — оно стартовало 23 апреля 2022 года. Как ранее заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года. По ее словам, сейчас регулятор тестирует цифровой рубль с пятнадцатью банками.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на рекрутинговую компанию hh.ru, среди россиян 35% готовы получать зарплату в цифровых рублях на карту. Из них 29% граждан согласны получать выплаты от работодателя в цифровых рублях на карту полностью, а 6% — частично.

По замыслу ЦБ, цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить перемещением цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. У владельцев денег будут возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую, то есть из наличной в безналичную и цифровую.

Экономика,Анатолий Аксаков,Эльвира Набиуллина,Банк России,Коммерсант,Госдума,
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