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43 минуты назад

В Армении сообщили о рекордном товарообороте с Россией

Елена Прошина

Товарооборот между Арменией и Россией за первые десять месяцев 2022 года стал рекордным и составил 3,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил вице-премьер республики Мгер Григорян, передает ТАСС.

В Армении сообщили о рекордном товарообороте с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы зафиксировали рекордные показатели взаимной торговли», — сказал он на заседании межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.

По словам Григоряна, за десять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Арменией составил 3,8 миллиарда долларов. Он отметил, что этот показатель превышает данные за аналогичный период 2021 года более чем на 85%.

Григорян добавил, что импорт российских товаров в Армению составил 2,1 миллиарда долларов, что на 53% больше, чем в 2021 году. Экспорт из республики в РФ также превысил показатель предыдущего года в 2,5 раза, достигнув 1,7 миллиардов долларов.

Экономика,Мгер Григорян,
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