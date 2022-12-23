В Армении сообщили о рекордном товарообороте с Россией

Товарооборот между Арменией и Россией за первые десять месяцев 2022 года стал рекордным и составил 3,8 миллиарда долларов. Об этом сообщил вице-премьер республики Мгер Григорян, передает ТАСС.

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«Мы зафиксировали рекордные показатели взаимной торговли», — сказал он на заседании межправительственной комиссии по двустороннему экономическому сотрудничеству.

По словам Григоряна, за десять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Арменией составил 3,8 миллиарда долларов. Он отметил, что этот показатель превышает данные за аналогичный период 2021 года более чем на 85%.