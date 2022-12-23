Россия построит неуязвимый коридор в Крым

Новый масштабный инфраструктурный проект начал обсуждаться в России – строительство скоростной дороги, призванной соединить Симферополь и Ростов-на-Дону. Трасса через недавно освобожденный «сухопутный коридор» в Донбассе и Приазовье должна снизить нагрузку на Крымский мост. Однако этим ее значение далеко не исчерпывается.

Фото: ТАСС ТАСС

Президент Владимир Путин поддержал предложение о строительстве магистрали Симферополь – Ростов-на-Дону, которое передал главе государства врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом руководитель региона сообщил в пятницу в эфире телеканала «Россия-24». По словам Балицкого, четырехполосная автодорога будет аналогом федеральной трассы «Таврида» (открытой в 2020 году дороге федерального значения Керчь – Симферополь – Севастополь) и поможет снизить транспортную нагрузку на Крымский мост.

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Масштабные строительные работы начнутся уже в январе, уточнил Балицкий.

«Готовится проектная документация. Это станет очередным большим этапом восстановления дорожной инфраструктуры региона», – сообщил врио главы Запорожской области в Telegram-канале.

Из слов Балицкого следует, что задел для новых транспортных путей уже создан.

«Уже полностью построена дорога Мелитополь – Бердянск протяженностью 107 километров, – рассказал запорожский руководитель. – На 50% выполнены работы по строительству трассы, которая соединит Мелитополь с Симферополем, работы продолжаются».

«Темп взят хороший, идем к восстановлению инфраструктуры и агломерации дорог области, которые не знали ремонта десятилетиями», – резюмировал Балицкий.

Напомним, что в октябре РИА «Новости» сообщало о круглосуточных работах по восстановлению трасс, которые связывают Запорожскую область с Крымом и ДНР, а также Мелитополь с Херсонской областью. Дороги, которые приводят к российским нормативам, интенсивно используются для поставок продуктов, топлива и предметов первой необходимости для жителей региона.

В целом на протяжении всех последних месяцев власти Запорожской области занимались увеличением пропускной способности уже существующих маршрутов, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан.

«Дорога не пользовалась популярностью в силу того, что после 2014 года маршрут по северному Приазовью с запада на восток упирался в ДНР и дальше транспорт не ехал, – отметил собеседник. – Поэтому и без того старая транспортная сеть совсем пришла в грустное состояние. Но теперь ее отремонтировали, и власти исходят из того, что ее нужно расширять», – пояснил экономист.

По его оценке, строительство трассы можно начинать в любое время года, а вести подготовительные работы – снимать верхний слой почвы и подвозить щебень из ДНР – возможно даже при низких минусовых температурах.

«Зимой и асфальт можно укладывать. Это не из рода фантастики. Поэтому не вижу никаких препятствий для начала строительства. Главное – грамотно руководить этим процессом», – уверен Лизан.

По мнению экономиста, при строительстве новой трассы целесообразнее расширять уже существующие дороги, а не прокладывать новый путь с нуля, что будет «очень дорого».

«Зачем дублировать дорогу, которая и так проходит по приемлемому маршруту? Где-то нужно будет построить объездные пути, например, вокруг Мариуполя, чтобы фуры не ехали через центр города. В ближайшие два года обещают достроить кольцевую дорогу вокруг Ростова», – напомнил собеседник.

Новое шоссе, о котором сообщил Балицкий, по всей видимости, должно пройти из Ростовской области через южную часть ДНР (в том числе через освобожденный в ходе СВО Мариупольский район), Запорожскую и Херсонскую области – и далее через Перекопский перешеек в Крым.

Юго-запад Донбасса, Приазовье и восток Причерноморья в целом были освобождены уже в первые недели СВО (если не считать боев за Мариуполь). Эти территории, вошедшие 4 октября в состав России, образуют сухопутный коридор, связывающий Крым с остальной территорией страны.

Вместе с тем, как отмечала газета ВЗГЛЯД, отвод наших войск из Херсона, по мнению экспертов, создает новые риски для упомянутого коридора. С другой стороны, теракт на Крымском мосту 8 октября показал, что альтернативные – сухопутные маршруты – приобретают особое значение, как военное, так и экономическое, заявлял в начале ноября лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркивает: на стадии строительства дорогу придется защищать от возможных атак со стороны ВСУ. «Мы вряд ли закончим спецоперацию в январе, поэтому Украина будет делать все возможное, чтобы помешать строительству этой трассы, хотя это будет, скорее, реорганизация дороги, которая существовала всегда, связывая Москву и Севастополь», – напомнил собеседник.

Но само значение новой трассы, подчеркивает эксперт, – стратегическое, потому что это будет самая прямая и быстрая дорога в Крым.

«Сейчас дорога до полуострова на 500 километров длиннее, нежели это будет прямой путь. Перерезать в Крым две дороги, одна из которых будет сухопутной, практически невозможно», – пояснил Шурыгин.

В любом случае сухопутная магистраль не будет такой уязвимой, как Крымский мост, «который нужно круглосуточно охранять», считает заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Трасса более устойчива к разнообразным угрозам. В этом ее главное стратегическое значение», – подчеркивает эксперт.

Козюлин убежден, что строительство новой трассы окончательно снимет транспортные проблемы Крыма, «о которых мы слышим регулярно», а также будет способствовать экономическому развитию новых территорий.

«В первую очередь эта трасса нужна для развития туризма, логистики и снабжения. Дорога позволит развивать прилегающие территории, связывая их между собой. Этот проект дает возможности для развития бизнеса, строительства новых инфраструктурных объектов, городов. Связанность территории важна для новых регионов России», – считает собеседник.

Экономист Иван Лизан назвал строительство трассы Симферополь – Ростов логистическим заделом «под дальнейшую экономическую интеграцию этих территорий в Россию».

«Крымский мост будет запущен полноценно, до теракта его пропускной способности было более чем достаточно для обеспечения потребностей полуострова. Фуры, которые сейчас в добровольно-принудительном порядке едут по новым территориям, снова вернутся на Крымский мост. Соответственно, со строительством новой трассы получится что-то наподобие транспортного кольца вокруг Азовского моря», – пояснил экономист.

По словам Лизана, приазовская территория и прибрежные города годятся под большую курортную зону. С этой целью также следует вложиться в восстановление Мариупольского аэропорта и в строительство «нового города на Арабатской стрелке – узкой и длинной полосе земли в северо-восточной части Крымского полуострова».