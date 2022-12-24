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50 минут назад

Новак считает, что РФ невозможно заместить или отрезать от мирового рынка энергоресурсов

ТАСС

Российские энергоресурсы невозможно заместить и отрезать от рынка, мир не сможет без них существовать. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Новак оценил долю России на мировом энергетическом рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очевидно, что потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить, это невозможно. Более того, я не вижу мир без нашего участия, наших компетенций. В этом плане мы оптимистичны и ставим перед собой только амбициозные задачи", - сказал он.

Новак рассказал, сколько будет стоить нефть в 2023 году

По его словам, Россия является крупнейшим энергетическим игроком.

"Это 20% мирового экспорта газа, более 20% нефти, [Россия] является третьей в мире по поставкам угля", - отметил Новак.

Он добавил, что РФ также занимается нефтехимией, водородом, развивает традиционную и новую энергетику, обладает уникальными компетенциями в сфере атомной энергетики, технологиями и опытом.

Экономика,Александр Новак,
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