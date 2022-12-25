Германия оказалась в ловушке из-за российского газа

Германия рискует оказаться во власти Катара в стремлении найти альтернативу российским энергоресурсам. Эту тенденцию демонстрируют «угрозы» эмирата в связи с коррупционным скандалом в Европейском парламенте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

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Издание пишет, что страны Персидского залива получили огромное преимущество на рынке в связи с энергетическим кризисом, а особенно Катар — один из крупнейших экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). В 2022 году европейские политики неоднократно прилетали в регион, чтобы заключить договор на поставки ресурсов.

Die Welt считает, что Европа совершает большую ошибку в стремлении найти альтернативу российским ресурсам, так как теперь Катар диктует ей свои условия.

После начала расследования коррупционного дела в отношении бывшей заместительницы главы Европейского парламента (ЕП) Евы Кайли, которое связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре, ЕП предпринял попытку запретить катарским лоббистам доступ туда. Однако эмират негативно отреагировал на этот шаг и «в неприятной манере» выразил свое недовольство. Катарский дипломат счел попытку приостановить сотрудничество Дохи с Европейским парламентом «дискриминационной» и предупредил о последствиях, а именно: проблемах с поставками газа.