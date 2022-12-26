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1 час назад

Казахстан отказался помогать России обходить санкции

Lenta.ruиещё 5

Казахстан не станет вводить против России санкции по примеру западных стран, однако не будет помогать и обходить их. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам министра, экономику Москвы и Астаны связывают тесные взаимоотношения, а потому ограничения причинят ущерб благосостоянию казахских граждан в первую очередь.

Токаев увидел политический символизм в своей встрече с Путиным

При этом он назвал отказ Казахстана помогать нарушать рестрикции третьих стран одним из принципов его экономической политики, пообещав строго придерживаться этого правила в будущем.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахские власти желают укрепить и расширить партнерство с США. Он пожелал, чтобы развитие отношений Астаны и Вашингтона приобрело стратегический характер.

Экономика,Мухтар Тлеуберди,Владимир Путин,
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