Казахстан отказался помогать России обходить санкции

Казахстан не станет вводить против России санкции по примеру западных стран, однако не будет помогать и обходить их. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам министра, экономику Москвы и Астаны связывают тесные взаимоотношения, а потому ограничения причинят ущерб благосостоянию казахских граждан в первую очередь.

При этом он назвал отказ Казахстана помогать нарушать рестрикции третьих стран одним из принципов его экономической политики, пообещав строго придерживаться этого правила в будущем.