Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
49 минут назад

Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили

Lenta.ruиещё 2

Заморозка российских международных золотовалютных резервов невыгодна не только Москве, но и странам Запада, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Это отражается на востребованности вложений в доллары и евро. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил шансы разблокировки этих активов.

Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все стороны в настоящее время заинтересованы в том, чтобы эту проблему разрешить. Замороженные 300 миллиардов — это была практически половина наших международных резервов. Это стало результатом заморозки транзакций в долларах и евро. Если они зададутся целью изъять эти средства, насколько легко их будет найти, забрать из рук текущих собственников? Тут история непростая», — считает экономист.

У России и западных стран есть шанс найти компромисс по этому вопросу, считает Константин Ордов.

«Вполне вероятно, что надежды на переговоры обоснованы. Все стороны заинтересованы в том, чтобы проблему решить и дальше пытаться найти другие способы друг друга ущипнуть и уколоть. То, что сейчас произошло — это ни для одной стороны ни имиджево, ни финансово, ни с точки зрения перспектив дальнейшего развития отношений ничего положительного не дает», — заключил он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва надеется начать диалог с западными странами о взаимной разморозке активов.

«Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», — цитирует его РИА Новости.

После начала специальной военной операции на территории Украины Запад заморозил около 300 млрд долларов золотовалютных резервов России. В ответ Москва заблокировала находящиеся в России активы иностранных инвесторов.

Экономика,Антон Силуанов,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители