Шансы разморозки золотовалютных резервов России оценили

«Вполне вероятно, что надежды на переговоры обоснованы. Все стороны заинтересованы в том, чтобы проблему решить и дальше пытаться найти другие способы друг друга ущипнуть и уколоть. То, что сейчас произошло — это ни для одной стороны ни имиджево, ни финансово, ни с точки зрения перспектив дальнейшего развития отношений ничего положительного не дает», — заключил он.