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27 декабря

Стало известно о намерении Казахстана начать экспорт нефти в Германию в январе

Lenta.ru

Казахстан реализует свой план по экспорту нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли. Страна направила оператору трубопровода — российской «Транснефти» — заявку на прокачку 20 тысяч тонн своей нефти KEBCO в январе.

Казахстан поставит Германии нефть по «Дружбе»
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно со слов собеседников агентства, нефть будут отправлять с Карачаганакского месторождения. В Минэнерго Казахстана от комментариев отказались. Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», разрабатывающая месторождение, не ответила на запрос о комментариях.

В декабре Казахстанская национальная энергетическая компания «КазМунайГаз» (КМГ) сообщала, что пробная отправка партии сырья по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ может состояться «в ближайшее время». Этот немецкий завод ежегодно перерабатывает более 10 миллионов сырой нефти и снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.

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Кроме того, в Минэкономики Германии заявляли, что НПЗ в Шведте и Лойне не будут закупать нефть в России в 2023 году — заводы зарезервировали мощности в Казахстане. При этом официальный представитель оператора «Дружбы» — «Транснефти» — Игорь Демин отрицал, что от Казахстана поступил запрос на прокачку нефти в ФРГ.

Экономика,Цена на нефть,Игорь Демин,Казмунайгаз,Транснефть,ЕС,
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