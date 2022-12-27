Казахстан поставит Германии нефть по «Дружбе»

Казахстан реализует свой план по экспорту нефти в Германию по трубопроводу «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли. Страна направила оператору трубопровода — российской «Транснефти» — заявку на прокачку 20 тысяч тонн своей нефти KEBCO в январе.

Фото: ТАСС ТАСС

Как стало известно со слов собеседников агентства, нефть будут отправлять с Карачаганакского месторождения. В Минэнерго Казахстана от комментариев отказались. Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», разрабатывающая месторождение, не ответила на запрос о комментариях.

В декабре Казахстанская национальная энергетическая компания «КазМунайГаз» (КМГ) сообщала, что пробная отправка партии сырья по трубопроводу «Дружба» на нефтеперерабатывающий завод в Шведте на востоке ФРГ может состояться «в ближайшее время». Этот немецкий завод ежегодно перерабатывает более 10 миллионов сырой нефти и снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.