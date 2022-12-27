Додон раскрыл последствия для Молдавии от потери российского рынка

«Есть определенные товарные группы, которые обеспечивают много рабочих мест и большую добавленную стоимость для экономики Республики Молдова, и для которых альтернативы российскому рынку просто нет. Это в основном продукция агропромышленного комплекса. <…> Эти объемы поставлять на европейский рынок мы никогда не сможем. Если мы не вернемся полноценно на российский рынок, то эти фермерские предприятия просто закроются и люди окажутся без работы», – сказал Додон.