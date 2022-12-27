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27 декабря

Додон раскрыл последствия для Молдавии от потери российского рынка

Елена Прошина

Руководитель Молдавско-российского делового союза, и бывший президент страны Игорь Додон заявил, что действия властей Молдавии, направленные на разрыв экономических отношений с Россией, повлекут за собой тысячи увольнений в аграрном секторе страны. Об этом сообщает ТАСС.

Додон раскрыл последствия для Молдавии от потери российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть определенные товарные группы, которые обеспечивают много рабочих мест и большую добавленную стоимость для экономики Республики Молдова, и для которых альтернативы российскому рынку просто нет. Это в основном продукция агропромышленного комплекса. <…> Эти объемы поставлять на европейский рынок мы никогда не сможем. Если мы не вернемся полноценно на российский рынок, то эти фермерские предприятия просто закроются и люди окажутся без работы», – сказал Додон.

Он также добавил, что в агропромышленном секторе Молдовы работают сотни тысяч человек. При этом значительная часть аграрной продукции ориентирована на российский рынок. Так, из 100-200 тысяч тонн яблок, которые республика экспортирует ежегодно, более 90% поставляется именно на российский рынок.

Ранее Додон заявил, что из-за конфликта на Украине Запад закрыл глаза на беззакония молдавской власти.

Экономика,Экономика России,Игорь Додон,
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